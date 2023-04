Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit, luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai sindicatelor si patronatelor, in cadrul intrevederii fiind discutata propunerea de crestere a valorii tichetelor de masa la 35 de lei sau chiar la 40 de lei. Potrivit unui comunicat al Guvernului, Nicolae Ciuca a participat,…

- Dumitru Costin, liderul Blocului National Sindical, a declarat luni la Palatul Victoria, dupa sedinta Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, ca sunt probleme in salarizare la APIA, cei care se ocupa de gestionarea unor programe de miliarde, ma refer la cei din zona IMM-urilor, dar si legate…

- Intalnirea, la care alaturi de ministrul de Finante, Adrian Caciu, si ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Marius Budai, au mai participat reprezentanti ai Guvernului, ai Confederatiilor sindicale si patronale, a avut loc in contextul modificarilor si completarilor la Legea nr. 367/2022 privind…

- Valoarea tichetelor de masa ar putea crește. Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023. Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria,…

- Intalnirea, la care alaturi de ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, și ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Marius Budai, au mai participat reprezentanți ai Guvernului, ai Confederațiilor sindicale și patronale, a avut loc in contextul modificarilor și completarilor la Legea nr. 367/2022 privind…

- Discuțiile dintre reprezentanții Guvernului și cei ai sindicatelor s-au incheiat luni cu un acord pentru continuarea discuțiilor vizand majorarea valorii tichetelor de masa de la 1 iulie 2023.Prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciuca a participat, la Palatul Victoria, la reuniunea Consiliului Național Tripartit…

- Fermierii spun ca prețul laptelui ar urma sa scada, potrivit unei ințelegeri intre procesatori și reprezentanții marilor lanțuri de magazine. Decizia a fost luata in urma discuțiilor de la Palatul Victoria dintre fermieri, procesatori și reprezentanții marilor lanțuri de magazine. Reducerea ar urma…

- Ministerul Finantelor pregateste propuneri de masuri privind reducerea cheltuielilor bugetare neesentiale cu 20 de miliarde de lei in acest an, in contextul unor venituri la buget usor sub asteptari in primul trimestru al acestui an, a transmis pentru Profit.ro ministrul Finantelor, Adrian Caciu.…