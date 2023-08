Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Superior al Magistraturii susține ca intenția Guvernului de a anula posturile vacante publice va duce la desființarea unor instanțe sau parchete și cere ca ordonanța de urgența pe care o va emite Executivul sa nu se aplice in cazul instituțiilor din sistemul judiciar. CSM reamintește ca, la…

- Daniel Horodniceanu ramane in funcție, deși numeroase voci din poliție și procuratura ii cer demisia, dupa doua luni de la momentul in care a umilit doi polițiști și s-a folosit de funcția sa pentru a scapa de amenzi.Vicepreședintele CSM a fost trimis in judecata disciplinara. In cazul in care va fi…

- CSM va cere Guvernului și Parlamentului marirea salariilor funcționarilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii și Curții Supreme de Justiție la „nivelul altor puteri de stat”. Totodata, CSM solicita majorarea salariilor pentru persoanele din instanțele judecatorești. Propunerea a fost votata…

