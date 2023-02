Secretarul Consiliului Securitatii Rusiei, Nikolai Patrusev, a declarat miercuri ca, dupa retragerea din Afganistan, SUA isi continua "experimentele geopolitice" in alte regiuni ale lumii, printre acestea, in Europa si America Latina, transmite EFE. "Nu exista nicio indoiala ca americanii isi vor continua experimentele geopolitice in alte regiuni ale lumii, in principal in Europa si regiunea Asia-Pacific, precum si in Orientul Mijlociu, Africa si America Latina", a sustinut Patrusev, la cea de-a cincea reuniune a secretarilor consiliilor securitatii din Rusia, India, Iran, Kazahstan, Kirgizstan,…