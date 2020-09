Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Politic National al PSD se reuneste sambata, de la ora 11,00, la sediul central al partidului.Potrivit unor surse social-democrate, este o sedinta de organizare cu privire la alegerile locale care vor avea loc duminica. Citește și: Sondajul care arunca-n aer alegerile pentru…

- Se fac pregatiri intense in toata țara pentru organizarea in condiții de siguranța a alegerilor locale care sunt programate sa aiba loc in acest weekend. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, susține o declarație de presa in care prezinta stadiul…

- Potrivit Hotararii nr.81/2020 a Biroului Electoral Central, alegatorul care deține un act de identitate al carui termen de valabilitate a expirat sau expira in perioada 1 martie – 27 septembrie 2020, iși poate exercita dreptul la vot in baza acestuia, perioada de valabilitate fiind extinsa in contextul…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a anuntat, joi, dupa prima sedinta a Consiliului Politic National al PSD, ca autoritatile locale nu au resursele financiare pentru deschiderea scolilor si organizarea alegerilor si, in acest context, va face un demers catre Guvern sa aloce bani pentru „problemele reale…

- In conformitate cu prevederile Art.2, alin.3 din Legea 84/2010 si Art.26, alin.9 din Legea 115/2015, se aduce la cunostinta publica faptul ca, la data de 6 august 2020, ora 8,30, la sediul Tribunalului Prahova, din Ploiesti, strada Valeni nr.44, in sala 6, va avea loc Tragerea la sorti pentru desemnarea…

- Presedintele AEP Constantin-Florin Mituletu Buica a anuntat ca vor fi puse la dispozitie in sectiile de votare pentru cetateni masti si dezinfectant, la alegerile locale din 27 septembrie. El a precizat ca organizarea alegerilor are un cost de aproape un miliard de lei, dublu comparativ cu alti ani,…

- USR Dambovița iși pregatește filialele pentru alegerile locale din septembrie. Ultima vizita a avuat loc la Vacarești. “Vizitele membrilor Biroului Post-ul USR Dambovița continua organizarea structurilor in vederea alegerilor locale apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi seara, la Digi 24, ca data alegerilor locale este stabilita pentru 27 septembrie, iar, daca numarul cazurilor de coronavirus va crește va fi o campanie fara adunari publice, fara mitinguri electorale, ”din casa in casa purtand maști de protecție” sau in online,…