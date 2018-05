Consiliul NATO-Rusia la nivel de ambasadori se reuneşte joi pentru prima dată în acest an Consiliul NATO-Rusia se reuneste joi, la nivel de ambasadori, in cadrul primei reuniuni in acest format de la inceputul anului, pe agenda discutiilor fiind incluse eforturile pentru reducerea tensiunilor legate de manevrele militare si situatia din Ucraina, transmite dpa.



Relatiile dintre Alianta Nord-Atlantica si Rusia s-au tensionat incepand din 2014, cand Rusia a anexat peninsula ucraineana Crimeea, pe fondul sprijinului acordat de Moscova rebelilor separatisti din estul Ucrainei. Raporturile s-au deteriorat si mai mult dupa tentativa de asasinat a fostului spion dublu rus Serghei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Moscova avertizeaza forțele de ordine din SUA. Raspunsul dur a venit dupa ce o publicație cunoscuta din Statele Unite a publicat un articol prin care susține ca Ucraina ar trebui sa dinamiteze nou-construitul și controversatul Pod din Crimeea, care unește peninsula de Rusia.

- „Aici în estul Europei, în umbra Rusiei, noi urmarim cu atenție interferența Rusiei cu politica din SUA. Cum Statele Unite, cea mai mare putere din lume, sa lupte cu o astfel de intruziune?”, scrie spicherul Andrian Candu într-un editorial pentru Newsweek. Potrivit…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat ca Romania nu recunoaste anexarea ilegala a Republicii Autonome Crimeea si a orasului Sevastopol de catre Federatia Rusa si, prin urmare, nu recunoaste organizarea de alegeri pe acest teritoriu. 'Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca Romania nu recunoaste…

- REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a fost reales cu 76,67% din voturi, dupa numararea a 99,80% din buletinele de vot, a anuntat luni dimineata Comisia Electorala Centrala. REZULTAT ALEGERI RUSIA 2018. Participarea la vot a fost de 67,4%, mentioneaza AFP. REZULTAT…

- ALEGERI RUSIA, rezultate Rata de participare a fost de aproape 35% pana la pranz ora Moscovei (9.00 GMT), cu noua ore pana la inchiderea sectiilor de votare in regiunea cea mai de vest a Rusiei, Kaliningrad, a anuntat comisia electorala federala a tarii intr-un comunicat. REZULTATE ALEGERI…

- Forte in domeniul securitatii incercuiesc duminica instalatii ruse in Ucraina, unde Guvernul refuza sa le permita rusilor sa-si exprime optiunile politice in alegerile prezidentiale ruse, relateaza The Associated Press. Politia ucraineana pazeste Ambasada Rusiei la Kiev si misiunile consulare la Odesa…

- Tensiunile dintre Rusia și restul lumii au escaladat in ultimii ani. Dupa o incalzire relativa a relațiilor cu Statele Unite și aliații sai de la destramarea URSS, Moscova a inceput sa-și arate colții in 2014, cand a anexat Crimeea de la vecina Ucraina.

- Vladimir Putin anunta ca nu va permite "niciodata" reintegrarea regiunii Crimeea de catre Ucraina. "Despre ce vorbiti? Ati innebunit? Cum sa renunt la Crimeea? Astfel de circumstante nu exista si nu vor exista niciodata", a raspuns Valdimir Putin la intrebarea unui jurnalist despre situatia…