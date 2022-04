Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al PNL Ludovic Orban, liderul unui partid nou, Forța Dreptei, pe care l-a ales dupa ce a pierdut alegerile in fața lui Florin Cițu, a declarat, despre demisia acestuia, ca problema PNL nu este Florin Citu, ci faptul ca partidul s-a transformat in „UM PNL” si a devenit „o unealta a…

- Dan Vilceanu a declarat, vineri, ca iși va da demisia din funcția de secretar general PNL. Acesta contesta și el, dupa Florin Cițu, decizia liderilor din partid de a ține un Consiliul Național pentru organizarea unui Congres, astfel incat sa schimbe conducerea formațiunii politice. Vilceanu spune ca…

- Considerat mana dreapta a lui Florin Cițu, Dan Vilceanu a anunțat vineri ca va demisiona din funcția de secretar general al PNL sambata, dupa ședința Biroului Executiv (BEx) convocata de Cițu pentru ora 12.00. Vilceanu a facut acest anunț, vineri, la sediul PNL, dupa ședința BEx, considerata de Cițu…

- Ședința conducerii PNL de la Vila Lac s-a incheiat dupa aproximativ doua ore de discuții, in care prim-vicepreședinții partidului i-au cerut lui Florin Cițu demisia din funcția de președinte al partidului. Cițu a ramas apoi in sediu și și-a organizat petrecerea de ziua lui. El implinește, pe 1 aprilie,…

- Zeci de lideri PNL pregatesc demiterea lui Florin Citu de la președinția partidului, pe fondul nemultumirilor legate de relatia acestuia cu cei de la PSD, care tensioneaza atmosfera in coalitie, dar si de faptul ca liderul liberal nu comunica cu liderii judeteni si cu primarii partidului, susțin surse…

- Președintele PNL și al Senatului, Florin Cițu, a declarat, miercuri, ca a depus la Parlament mai multe amendamente la un proiect de lege, prin care vrea sa interzica tuturor firmelor din Rusia sa participe la achzițiile publice de orice fel din Romania. ”Am spus ca trebuie sa ne asiguram ca sancțiunile…

- AUR iși va alege un singur președinte al partidului, in cadrul Congresului care a fost convocat pentru data de 27 martie. In acest moment, formațiunea care a urcat cel mai mult in sondajele politice are doi copreședinți – George Simion și Claudiu Tarziu. Congresul AUR a fost convocat pentru data de…