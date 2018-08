Stiri pe aceeasi tema

- Este pentru prima data de la preluarea mandatului cand președintele Klaus Iohannis participa la o reuniune politica a liberalilor. Sambata, PNL s-a reunit in Consiliul Național, ședința menita sa pregateasca alegerile europarlamentare și sa decida criteriile de desemnare a candidaților pe lista partidului.…

- Dosarul in care președintele PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni pentru angajarile fictive de la Teleorman a produs o adevarata nebunie atat pe scena politica, cat și in sistemul judiciar.Citește și: Klaus Iohannis a SEMNAT: lovitura DEVASTATOARE pentru cei cu ajutor social…

- Președintele PSD Liviu Dragnea nu a respins varianta in care partidul sau va incerca suspendarea președintelui Klaus Iohannis. Declarația vine dupa ce Iohannis a revocat-o pe șefa DNA Laura Codruța Kovesi. Social-democrații invocau chiar intarzierea deciziei lui Iohannis privind-o pe Kovesi ca motiv…

- Dragnea, acuzații grave la adresa lui Iohannis: ”Da, presedintele s-a implicat direct in condamnarea mea!”, a declarat, miercuri, la Antena 3, liderul PSD, el precizand ca miza principala a lui Klaus Iohannis este ”ca el sa nu mai existe”. ”Eu va spun ce vorbea Raluca Turcan și Ludovic Orban, cu oameni…

- Liderul deputaților PNL – am numit-o pe Raluca Turcan – susține ca anunțul candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat la Cotroceni arata determinarea acestuia de a lupta pentru o Romanie europeana.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a avut o disputa cu jurnaliștii, care il intrebau de ce președintele Klaus Iohannis va fi obligat sa respecte deciziile Curții Constituționale, in condițiile in care Parlamentul are foarte multe decizii pe care nu le-a respectat.Victor Ponta lanseaza acuzații…

- Surse Romania TV sustin ca Serban Nicolae a fost cel care a propus suspendarea presedintelui Klaus Iohannis. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, nu a dorit sa vorbeasca despre acest subiect, iar majoritatea liderilor au spus ca nu este cazul in acest moment sa se mearga atat de departe. Social democratii…

- In ultima perioada, disputele dintre presedintele Klaus Iohannis si reprezentantii actualei guvernari, care au ca principali reprezentanti pe Liviu Dragnea, Viorica Dancila, Calin Popescu-Tariceanu si Tudorel Toader s-au accentuat.