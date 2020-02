Stiri pe aceeasi tema

- PLUS a decis, în ședința Consiliului Național de sâmbata, sa înceapa discuțiile în vederea unei fuziuni cu USR, respectiv sa elaboreze condițiile fuziunii și sa organizeze un Congres în acest sens în luna iulie a acestui an.„Decizia luata de PLUS cu…

- ”In primul rand, au fost intarite masurile care asigura integritatea in cadrul PLUS, prin introducerea in statut atat a unor prevederi referitoare la respingerea traseismului ori a oportunismului politic, precum si prin prevederea unui set extins de incompatibilitati intre functiile ocupate in cadrul…

- Dacian Cioloș a declarat ca nu urmarește "sa înhațe" vreun partid sau vreo Alianța și dorește sa continue colaborarea cu USR. Liderul PLUS a spus ca a colaborat foarte bine cu Dan Barna și spera ca acesta sa fie reconfirmat la șefia partidului, transmite Mediafax."Vrem sa transmitem…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…