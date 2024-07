Consiliul Național al Rectorilor (CNR) din Romania și-a ales noua conducere pentru urmatorii cinci ani, in urma unui scrutin secret. Cu 63 de voturi favorabile și doar doua impotriva, rectorul Universitații de Științe Agronomice și Medicina Veterinara din București, Sorin Cimpeanu, a fost reconfirmat, vineri, in funcția de președinte al CNR. Consiliul National al Rectorilor […] The post Consiliul National al Rectorilor si-a desemnat noii lideri. Sorin Cimpeanu, reales presedinte appeared first on Puterea.ro .