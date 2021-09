Consiliul Național al PNL. Începe bătălia pentru funcțiile de conducere în echipa lui Cîțu Dupa ce sambata s-a tranțat batalia pentru funcția suprema in partid, iar Florin Cițu a avut caștig de cauza, este previzibil ca același lucru se va intampla, azi, și cu echipa pe care acesta și-o dorește alaturi. Sunt puse la bataie, in total, 25 de funcții de conducere. Potrivit Realitatea Plus, componența noul Birou executiv al PNL, așa cum este dorit de Florin Cițu, ar fi: Dan Vilceanu – secretar generalIulian Dumitrescu – prim-vicepreședinteRareș Bogdan – prim-vicepreședinteGheorghe Flutur – prim-vicepreședinteDe partea cealalta, din echipa propusa de fostul președinte Ludovic Orban fac parte,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

