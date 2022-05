Stiri pe aceeasi tema

- Intrunit la Brasov, Consiliul National al PNL a ales, astazi, noi membri in forul de conducere, Secretar general a fost ales ministrul de Interne, Lucian Bode, care a plecat dintr-o functie de prim-vicepresedinte pentru a ocupa acest post. Pe pozitia vacantata de Bode a fost ales europarlamentarul Dan…

- MInistrul Energiei, Virgil Popescu, și-a retras candidatura pentru funcția de prim-vicepreședinte PNL: „E mai bine și mai ințelept ca Dan Motreanu sa faca parte din conducerea partidului”.

- Virgil Popescu se retrage din cursa pentru functia de prim-vicepresedinte chiar in timpul alegerilor, de vineri, de la PNL. Dan Motreanu ramane singurul candidat Conducerea PNL s-a reunit, vineri, intr-o sedinta a Consiliului National in care vor fi alesi secretarul general al partidului, un prim-vicepresedinte…

- Liberalii s au reunit ieri, la Poiana Brasov, in Liga Alesilor Locali, iar astazi in Consiliul National al formatiunii Delegatia de la Constanta este formata din 27 de persoane La Consiliul National al PNL au loc alegeri pentru functiile de secretar general, prim vicepresedinte in domeniul strategiilor…

- Alegeri interne in PNL: Cine se lupta pentru funcțiile din echipa lui Nicolae Ciuca Conducerea PNL isi alege, vineri, secretarul general, un prim-vicepresedinte si un vicepresedinte. Funcția executiva de secretar general este rezervata pentru Lucian Bode. Pentru funcția de prim-vicepreședinte s-au inscris…

- Consiliul National al PNL are loc pe 27 mai, la Poiana Brasov, unde ar urma sa participe peste 1000 de delegati Vor avea loc alegeri pentru functiile de secretar general al PNL, prim vicepresedinte in domeniul strategiilor politice si vicepresedinte in domeniul apararii si sigurantei nationale Prin…

- Virgil Popescu si Dan Motreanu candideaza la functia de prim-vicepresedinte al PNL in domeniul strategiilor politice, au declarat surse liberale. Potrivit surselor citate, pentru aceasta functie este posibil sa-si depuna candidatura si Gheorghe Falca. La functia de vicepresedinte in domeniul apararii…

- Liga Alesilor Locali a fost convocata de PNL pe 26 mai, cu participarea celor 1200 de primari liberali Consiliul National, unde liberalii vor alege secretarul general si un prim vicepresedinte va avea loc 27 mai, la Poiana Brasov, potrivit vicepresedintui PNL Sud Est, Silviu Cosa Pe langa functia de…