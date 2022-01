Stiri pe aceeasi tema

- ”In perioada 1.I – 30.XI.2021 s-au eliberat 47.276 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 25,1% fata de perioada 1.I – 30.XI.2020. Cresteri s-au inregistrat in toate regiunile de dezvoltare: Bucuresti-Ilfov (+1.963 autorizatii), Sud-Muntenia (+1.729), Vest (+1.188), Nord-Est…

Peste 70% din romanii de la sat au acces la internet, dar mulți dintre ei inca au WC-ul in curte Opt din zece locuințe din Romania au conexiune la internet. Peste 80% dintre romani folosesc internetul zilnic.

