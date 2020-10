”Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada februarie 2020 – iulie 2023, in regiunile Nord-Vest si Vest proiectul Social Entrepreneurs Nation, POCU/449/4/16/128618, proiect finantat in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020. Proiectul are in vedere oferirea de cursuri de formare pentru viitorii antreprenori, sprijin in dezvoltarea modelului propriu de business prin sesiuni de mentorat si consiliere si oferirea unei finantari cuprinse intre 55.000 euro si 100.000 euro pentru implementarea ideii de business”, a informat…