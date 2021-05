Stiri pe aceeasi tema

- Intreprinderile mici si mijlocii ar trebui sa beneficieze si de granturi din Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), asa cum se intampla in restul tarilor europene, nu doar de instrumente financiare, a declarat, vineri, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile…

- Intr-o conferinta de presa, Florin Jianu (presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) a afirmat ca „depozitele agricole regionale au fost scoase din ultima varianta a PNRR. Desi noua ni se prezentase ca erau acolo, ele au fost scoase, deci in…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) susține ca 55 dintre cele 57 de masuri propuse de Ministerul Economiei pentru susținerea mediului de afaceri au un grad de implementare de 0%. Potrivit unui comunicat al CNIPMMR, Consiliul a analizat Programul…

- Un numar de 55 dintre cele 57 de masuri de sprijinire a mediului de afaceri propuse de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT) prin programul asumat de alianta de guvernare nu au fost implementate de ministerul de resort, a declarat, luni, presedintele Consiliului National al…

- Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania organizeaza, luni, o conferinta de presa in care presedintele organizatiei, Florin Jianu, urmeaza sa prezinte stadiul implementarii masurilor pentru mediul de afaceri din programul de guvernare. Totodata, implicatiile…

- Acest faimos Plan National de Redresare si Rezilienta (PNRR) nu a dus niciun progres, dimpotriva, a adus o scadere a alocarilor pentru mediul de afaceri, de la 3,8 miliarde de euro, in prima versiune, la 2,28 de miliarde de euro, in versiunea aprobata in Guvern, a declarat, vineri, in cadrul unei dezbateri…

- Desi premierul Citu nu rateaza nicio ocazie sa se declare un adept al initiativei private in dauna statului, Programul National de Redresare si Rezilienta are o alocare mica pentru mediul privat. O spune Florin Jianu, presedintele Consiliului National al Intreprinderilor Primate Mici si Mijlocii…

- "Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania, confederatie patronala reprezentativa la nivel national ce are ca scop protejarea intereselor generale ale IMM-urilor, solicita public Ministrului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului sa comunice care sunt actiunile…