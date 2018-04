Consiliul Național al Federației SANITAS a decis astazi continuarea protestelor in sanatate. Astfel, dupa pichetarea mai multor ministere la sfarșitul lunii trecute, calendarul de proteste va continua cu un miting programat in data de 26 aprilie, greva de avertisment in data de 7 mai și greva generala in data de 11 mai, in condițiile in care pana in data de 6 mai se va definitiva lista semnaturilor pentru greva. Principala nemulțumire a angajaților din sanatate este plafonarea sporurilor la 30% pe ordonatorul de credite, lucru care a generat scaderi de venituri pentru unele categorii de personal…