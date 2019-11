Consiliul Naţional al Elevilor doreşte ca finanţarea să urmeze elevul Consiliul National al Elevilor doreste indeplinirea mai multor obiective pentru asigurarea accesului la educatie pentru fiecare copil, propunand, printre altele, ca finantarea sa urmeze elevul, nu invers. IN plus, elevii cer ca administratia publica locala sa se implice in mod real in dezvoltarea infrastructurii scolare potrivit news.ro Consiliul National al Elevilor a transmis, miercuri, printr-un comunicat de presa, ca in Romania fondul scolii este o normalitate, iar sute de primarii refuza sa acorde burse pentru elevi. “In Romania, sistemul educational functioneaza avand ca… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

