Stiri pe aceeasi tema

- Pana ieri au fost confirmate 17.727 de cazuri, dintre care 16.492 pacienți s-au vindecat, iar 590 au decedat. "In plus fața de acestea, 1.511 de persoane au fost externate la termenul de 10 zile (persoane confirmate pozitiv, dar asimptomatice), iar 636 de persoane au fost externate la cerere. 47 persoane…

- Capacitatea cabinetelor școlare de a realiza teste rapide anti-COVID Consiliul Național al Elevilor atrage atenția ca, în prezent, capacitatea cabinetelor școlare de a realiza teste rapide anti-COVID este scazuta, având în vedere ca multe dintre cadrele medicale școlare…

- La Ministerul Educației sunt luate in calcul trei scenarii pentru revenirea fizica a elevilor la școala din 8 februarie. Cand și cum incep școlile? Reprezentantii parintilor au discutat ieri cu ministrul Educatiei si au agreat data de 8 februarie pentru revenirea elevilor in banci. In cazul celor din…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Sfantu Gheorghe este de parere ca unitatile de invatamant ar trebui redeschise in localitatile in care nu exista niciun caz de COVID-19. Directorul medical al spitalului, dr. Rosu Matyas, considera oportuna propunerea Consiliului National al Elevilor…

- Ministerul Educației și Cercetare (MEC) a cerut școlilor ca pana pe 15 ianuarie sa trimita numarul de persoane - personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic - dispuse sa se vaccineze. Despre deschiderea școlilor incepand cu semestrul al doilea, ministerul anunța ca se va pronunța abia in ultima…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…

- Vacanța de iarna se va închia e data de 11 ianuarie, iar elevii se vor întoarce la școala în format online, potrivit anunțurilor facute de Ministerul Educației. Majoritatea elevilor considera școala online ca fiind obositoare, ineficienta…

- Consiliul Național al Elevilor a solicitat, luni, Ministerului Educației ca decizia de redeschidere a școlilor sa fie luata in functie de rata incidentei la nivel local, astfel ca, in zonele in care aceasta este mica, unitațile de invațamant sa poata primi elevii din nou la cursuri de la 11 ianuarie.Totodata,…