Consiliul Național al Elevilor a reacționat dupa anunțul autoritaților privind inchiderea școlilor, precizand ca trecerea intregului sistem de invațamant in format exclusiv online denota o profunzime iresponsabilitate din partea autoritaților statului, in condițiile in care, in continuare, sute de mii de elevi din țara nu au acces la cursurile online din cauza lipsei unui dispozitiv. Consiliul National al Elevilor a transmis ca “dezaproba profund” masura anunțata de președinte, intrucat multe unitati de invatamant din Romania se afla in comunitati in care rata de transmitere a virusului SARS-CoV-2…