Stiri pe aceeasi tema

- Romania are analfabeți funcțional care primesc bursa de merit. Cel puțin așa reiese dintr-o statistica a Bancii Mondiale, care a constatat ca aproape 50% dintre elevi romani nu ințeleg ce citesc sau nu pot face calcule simple. In același timp, 53% dintre elevi sunt bursieri de merit. Elevii cu medii…

- Aproape JUMATATE dintre elevii din Romania nu ințeleg ce citesc sau nu pot face calcule simple: In același timp, 53% iau burse de MERIT Aproape JUMATATE dintre elevii din Romania nu ințeleg ce citesc sau nu pot face calcule simple: In același timp, 53% iau burse de MERIT Romania are analfabeți funcțional…

- Testarea in școli a fost amanata, iar autoritațile au hotarat sa ofere elevilor maști in mod gratuit, ca masura de precauție in fața valului cinci al pandemiei. Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca duminica au fost distribuite in scoli un milion de masti de protectie impotriva COVID-19,…

- Consiliul National al Elevilor a solicitat marti adoptarea unui set de masuri „intr-un timp cat mai scurt”, astfel incat cursurile sa se poata desfașura in format fizic cat mai mult timp, potrivit Agerpres . Reprezentanții elevilor afirma ca este esențial ”sa ne asiguram ca valul 5 al pandemiei nu ne…

- Consiliul National al Elevilor a transmis, sambata, ca, desi petitia ”Nu mai jucati ping-pong cu educatia!” a fost semnata de peste 45.000 de persoane, nu a existat nicio reactie oficiala a ministrilor de la Sanatate si Educatie. Consiliul National al Elevilor anunta, sambata, ca, dupa ce a lansat petitia…

- Testarea elevilor cu teste antigenice rapide din saliva se va realiza in prima si in a patra zi lucratoare a saptamanii, in sala de clasa, de catre cadrul medical sau persoanele desemnate din cadrul unitatii de invatamant. Ministerul Sanatatii a anuntat ca a finalizat procedura de lucru pentru realizarea…

- Doar 36% dintre elevi cred ca au primit destule detalii despre vaccinare, insa 86% au declarat ca informațiile despre prevenirea infecției cu noul coronavirus au fost, totuși, relevante. Sunt rezultatele unei anchete realizate de ONG-ul „Salvați Copiii” impreuna cu Consiliul Național al Elevilor, prezentate…

- (Ancheta Salvați Copiii și Consiliul Național al Elevilor) Cu toate ca un procent covarșitor de elevi – 86% – admite ca a primit la școala informații satisfacatoare privind prevenirea infectarii cu SARS-CoV2, doar 36% dintre ei spun ca au fost informați in ceea ce privește vaccinarea, arata rezultatele…