In lipsa unor masuri clare și concrete, Consiliul National al Elevilor ar putea solicita amanarea inceperii anului scolar. Rares Voicu, presedintele Consiliului National al Elevilor (CNE), a considera ca „anul scolar va incepe cu daca si cu parca. La momentul de fata, asta e tot ceea ce am primit din partea statului roman: banuieli, presupuneri si lipsa de asumare. Daca situatia va continua in felul acesta, vom solicita amanarea inceperii anul scolar”. Consiliul National al Elevilor isi exprima dezacordul cu privire la declaratiile „evazive si incerte” venite din partea autoritatilor, care, sustin…