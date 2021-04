Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației a anunțat ca elevii vor beneficia de burse platite din bugetul de stat, incepand cu acest an. Prin Legea Bugetului de Stat, au fost alocate 536 milioane de lei, dublul sumei totale acordate anul trecut de catre autoritatile publice locale pentru plata burselor scolare. Mai mult,…

- Orele remediale pentru elevi pana la clasa a VIII-a pot fi facute și la stat și la privat, potrivit indicațiilor transmise la videoconferința cu inspectoratele. In plus, aceste ore remediale pot fi facute și in regim simultan, mai arata documentul. Școlile pot aduce profesori calificați din alte unitați…

- Andreea Moldovan, secretar de stat in Ministerul Sanatații, a explicat recent ca pragurile de 15, respectiv 17 elevi per clasa, in ani terminali, care pot veni la școala in sistemul hibrid „sunt propuse de Ministerul Educației”. Ea a aratat ca instituția pe care o reprezinta propusese pastrarea pragului…

- In conformitate cu Ordinul nr. 3300/2021, publicat in Monitorul Oficial, incepand cu semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021, Ministerul Educației organizeaza și asigura desfașurarea Programului național pilot de tip „Școala dupa școala”, pentru elevii pana la clasa a VIII-a inclusiv. In acest…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat sambata seara, la Realitatea PLUS, ca va propune ca elevii din anii terminali, din clasele a VIII-a și a XII-a, sa mearga in mod fizic la cursuri și in cazul in care școala intra in scenariul roșu. Sorin Cimpeanu a motivat ca examenele naționale vor fi cu…

- Consiliul National al Elevilor sustine ca Ministerul Educatiei a aprobat structura anului scolar 2021 – 2022 fara a supune dezbaterii publice un astfel de proiect si fara a tine cont, in esenta, de opiniile reprezentantilor societatii civile. Intr-un comunicat transmis marti AGERPRES , Consiliul National…

- Ministrul Educației Sorin Cimpeanu spune ca testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații. Conform acestuia, sunt doar 113 medici școlari la 17.000 de școli. „Testarea elevilor este un proiect ce ține de Ministerul Sanatații pe care noi cei din Ministerul Educației il susținem cu…

- Consiliul National al Elevilor considera ca programele remediale sunt o necesitate si ar trebui sa inceapa cat mai devreme cu putinta, astfel incat acest proces sa nu fie unul grabit, ci unul care sa se deruleze in timp.