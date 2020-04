Stiri pe aceeasi tema

- PROGRAM… Profesorii din Vaslui sunt indemnati sa desfasoare programul “Scoala altfel” in mediul online, prin intermediul instrumentelor web in educatie. Astfel, Inspectoratul Scolar Judetean Vaslui a publicat ieri pe site o lista cu site-uri importante pe care profesorii le pot accesa impreuna cu elevii:…

- Avocatul Poporului a anunțat marți ca a depus o obiecție de neconstituționalitate in legatura cu doua articole din aceasta lege, susținand ca ea incalca principiul securitații raporturilor juridice și ca este afectat grav dreptul la aparare al elevilor. Avocatul Poporului a depus, luni, o obiecție…

- Rectificarea repara “o eroare materiala”, potrivit ministrului Educatiei, care a reactionat la criticile elevilor din Consiliul National al Elevilor, dupa ce acestia au semnalat faptul ca în textul initial OUG 15 prevedea decontarea doar a biletelor de transport rutier, discriminând…

- Dupa ce a fost declarata oficial epidemie de gripa in Romania, Ministerul Educației a cerut ca in fiecare școala sa fie un cadru medical pentru controlul zilnic al elevilor. Acolo unde sunt mai mult de trei copii cu gripa in clasa, cursurile se suspenda. Unde sunt mai mult de 20 de elevi cu gripa, se…

- Consiliul Național al Elevilor insista ca școala sa inceapa la 1 septembrie, și nu la 14 septembrie, așa cum propune Ministerul Educației intr-un proiect de ordin privind structura anului școlar 2020-2021. Elevii arata ca decizia lor a fost luata in urma cu doi ani in cadrul Adunarii generale a Consiliului…

- Consiliul Național al Elevilor (CNE) solicita ministrului Monica Anisie sa modifice structura anului școlar viitor: școala sa inceapa pe 1 septembrie și sa se termine pe 1 iunie. Elevii ii cer Monicai Anisie sa retraga proiectul de Ordin privind structura anului școlar 2020-2021 care prevede inceperea…

- Consiliul Național al Elevilor solicita ministrului Educației și Cercetarii retragerea proiectului de ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an școlar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala.…

- Consiliul Național al Elevilor solicita ministrului Educației și Cercetarii retragerea proiectului de ordin privind structura anului școlar 2020-2021, potrivit caruia cursurile in noul an școlar vor incepe in 14 septembrie 2020, iar vacanța de iarna nu va mai fi asimilata cu vacanța intersemestriala.…