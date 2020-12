Consiliul Municipal pentru Situatii de Urgenta Constanta a stabilit restrictiile pentru urmatoarele doua saptamani

Stiri pe aceeasi tema

- Restricțiile pentru localitatile necarantinate din județul Ilfov se prelungesc cu doua saptamani, pana pe 20 decembrie, a decis duminica Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Ilfov. Barurile, restaurantele, salile de cinema și de jocuri de noroc raman inchise. Masura a fost luata pentru ca rata…

- Tribunalul Constanta a preschimbat termenul in dosarul in care Arhiepiscopia Tomisului contesta o decizie a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta prin care au fost interzise pelerinajele religioase pentru persoanele din alta localitate decat cea in care are loc evenimentul. Astfel,…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta a propus ca orasul Navodari sa intre in carantina, duminica, de la ora 20, masura urmand sa fie valabila pentru urmatoarele 14 zile, cu posibilitatea de prelungire. Aceasta este cea de-a zecea localitate a judetului Constanta care intra in carantina.…

- Ce restrictii vor fi impuse in ConstantaComisariatul Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta se intruneste astazi, de la ora 15.00 pentru a vota propunerea carantinarii municipiului Constanta, decizie care urmeaza sa fie inaintata Departamentului pentru Situatii de Urgenta. Ulterior, restrictiile…

- Restricțiile impuse pentru municipiul Suceava in urma cu doua sapatamani de catre Comitetul Județean pentru Situații de Urgența vor fi menținute inca doua saptamani incepand din data de 17 noiembrie și pana pe 30 noiembrie. Așa a hotarit astazi Comitetul Județean pentru Situații de Urgența avand in…

- Scaderea incidenței cazurilor pozitive la mia de locuitori in Granicești a facut ca hotararea Comitetului Județean pentru Situații de Urgența din data de 9 octombrie a.c. sa iși inceteaza aplicabilitatea pentru aceasta comuna. CJSU a informat ca luni incidența cazurilor pozitive la mia de locuitori…

- Eveniment Noi restricții in Alexandria și alte șapte localitați din județ/ Se inchid restaurantele, cafenelele și barurile, iar organizarea evenimentelor este interzisa timp de doua saptamani 11/10/2020 16:17 In opt localitați din județ, respectiv Alexandria, Roșiori de Vede, Videle, Beciu, Dracea,…

- Restaurantele, cafenelele, salile de cinema și cele de spectacole din municipiul Suceava se inchid, vineri, pentru doua saptamani dupa ce numarul de cazuri de coronavirus a crescut alarmant in ultimele zile. Decizia a fost luata de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, scrie Monitorul de Suceava.Azi…