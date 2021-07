Consiliul Municipal a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru terenul de aproape 12 hectare din sectorul Ciocana. Ce prevede documentul

Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru mai multi soferi, care noaptea trecuta si-au parcat automobilele in perimetrul strazilor Mircea cel Batran, Nicolae Milescu Spataru si Dumeniuc din sectorul Ciocana al Capitalei. Dimineata proprietarii si-au gasit vehiculele sparte de hoti.

- Municipiul Alba Iulia va avea un nou supermarket, lanțul de magazine Kaufland urmand sa construiasca inca un magazin in orașul Alba Iulia, pe strada Tudor Vladimirescu numarul 78. Planul Urbanistic Zonal a intrat in dezbatere publica. Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 2701 din 30.12.2010 si…

- Ordonanța de urgența care reglementeaza modul de eliberare, verificare și acceptare a certificatelor digitale ale UE privind Covid-19, a fost adoptata de Guvern in ședința de marți, 29 iunie. Documentul atesta vaccinarea, testarea sau vindecarea titularilor și poate fi folosit pentru calatorii in statele…

- Consiliul Local Galati a aprobat, joi, regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din municipiu, document aflat in dezbatere publica timp de o luna, informeaza Biroul de presa al Primariei. Potrivit sursei citate, regulamentul stabileste modul in care va fi organizat si va functiona acest sistem…

- Memorandumul privind identificarea celei mai bune solutii pentru vanzarea sau valorificarea participatiei Romaniei de pe platforma Combinatului Krivoi Rog din Ucraina, cu toate drepturile si obligatiile aferente, a fost aprobat miercuri de Guvern, in sedinta saptamanala, potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de ieri, proiectul de lege care elimina cumulul pensiei cu salariul la stat si prevede cresterea optionala a varstei de pensionare la 70 de ani, a anuntat premierul Florin Citu, potrivit Agerpres.”Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru continuarea activitatii de catre…

