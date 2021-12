Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa, de marti seara, al Primariei Timisoara, Alexandru Cristian Amza are 40 de ani si este de profesie economist/expert contabil. Este absolvent al Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune si are un Master in Contabilitate Internationala – Managementul Riscului…

- Primaria Timișoara, prin edilul Dominic Fritz, a cerut Tribunalului Timiș intrarea in insolvența a Colterm SA, unde acționar unic este Consiliul local Timișoara, chiar in ziua desemnarii administratorului judiciar de catre judecatorul sindic dupa ce chiar societatea de termoficare a depus o cerere de…

- Primaria Timișoara, prin edilul Dominic Fritz, a cerut Tribunalului Timiș intrarea in insolvența a Colterm SA, unde acționar unic este Consiliul local Timișoara, chiar in ziua desemnarii administratorului judiciar de catre judecatorul sindic dupa ce chiar societatea de termoficare a depus o cerere de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a anuntat joi ca a gasit un furnizor de gaz catre Colterm, pentru a se putea relua termoficarea din municipiul Timisoara. Insa contractul este valabil pana la 1 noiembrie. Sistemul centralizat de termoficare va functiona la nivel minim. ”Acum cateva…

- Timișoara primește caldura incepand de joi seara, a anunțat primarul orașului Dominic Fritz pe pagina sa de Facebook. Edilul a explicat ca noul furnizor a semnat contractul cu Primaria, dar numai pana luni, 1 noiembrie. Edilul a precizat, joi, ca a gasit o rezolvare de moment a crizei caldurii din Timișoara:…

- E criza mare de bani la Primaria Timișoara, astfel ca administrația condusa de Dominic Fritz va majora mai multe taxe și impozite de anul viitor. Consiliul Local Timișoara, convocat marți intr-o ședința care a durat nu mai puțin de șase ore, și-a dat acordul, insa nu fara dezbateri aprinse. „Nu exista…

- Primarul Timișoarei a anunțat, marți, ca societatea Colterm a ramas fara gaz, dupa ce compania E.ON a oprit furnizarea din cauza datoriilor, iar negocierile cu un nou furnizor au eșuat. Acest lucru inseamna ca 56.000 de locuințe, inclusiv spitale și școli, raman fara caldura, pentru ca societatea de…

- Sedinta AGA va fi precedata de o sedinta ”de indata” a Consiliului Local Timisoara pentru aprobarea aceluiasi contract. Vechiul contract de delegare a activitatii de termoficare a fost incheiat in 2006, pe 15 ani, expirand anul acesta. Din acest motiv, noul contract, in conformitate cu avizul primit…