Consiliul local Sfantu Gheorghe a alocat 5,2 milioane de lei pentru pregatirea noului an scolar – achizitionarea de tablete, laptopuri, mobilier si materiale dezinfectante. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a declarat marti ca din aceasta suma 4 milioane de lei vor fi directionati catre unitatile de invatamant pentru achizitionarea de tablete cu internet pentru […] Articolul Consiliul local Sfantu Gheorghe a alocat 5,2 milioane de lei pentru pregatirea noului an scolar apare prima data in Mesagerul de Covasna .