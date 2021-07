Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1 a fost mandatat sa inceapa o actiune in instanta de reziliere a contractului cu Romprest, anunța Clotilde Armand: „ E o mare victorie. Este ceea ce trebuia facut de toți primarii...

- Consiliul Local Sector 1 a aprobat, in sedinta de marti, proiectul de hotarare, cu trei amendamente ale PNL, prin care este mandatata Clotilde Armand, primar al Sectorului 1, sa demareze o actiune in instanta de reziliere a contractului cu Romprest.

- Primarul Sectorului 1 a fost mandatat, marți, sa ceara in instanta rezilierea contractului cu firma de salubrizare Romprest. „E o mare victorie. Este ceea ce trebuia facut de toți primarii dinaintea mea”, afirma Clotilde Armand.

- Liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja a anuntat marti ca liberalii care sunt in Consiliul Local al Sectorului 1 vot sustine demersul in instanta al edilului Clotilde Armand pentru rezilierea contractului cu Romprest, insa va fi depus un amendament pentru a fi asigurat ca votul in CL este dat pe oportunitate.…

- Liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja a anuntat marti ca liberalii care sunt in Consiliul Local al Sectorului 1 vot sustine demersul in instanta al edilului Clotilde Armand pentru rezilierea contractului cu Romprest, insa va fi depus un amendament pentru a fi asigurat ca votul in CL este dat pe…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat luni, pe pagina sa de socializare ca va convoca din nou pentru marti o sedinta de Consiliu Local. Armand dorește sa obțina mandat din partea Consiliului Local pentru promovarea unei actiuni legate de rezilierea contractului cu Romprest. De precizat este…

- Clotilde Armand convoaca o noua ședința de urgența pentru a primi mandat sa rezilieze contractul cu Romprest, dupa ce instanța de judecata a respins actiunea formulata de Primarul Sectorului 1 pentru lipsa calitatii procesuale active. „Instanța a decis și mi-a dat dreptate: Primarul trebuie imputernicit…

- ”Instanta a decis si mi-a dat dreptate: Primarul trebuie imputernicit de Consiliul Local al Sectorului 1 pentru a putea rezilia contractul cu Romprest in Justitie. Pentru ca parte din acest contract este Consiliul local. Nu primarul. Ce au spus consilierii PNL dupa sedinta de vineri la care nu s-au…