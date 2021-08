Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta, convocat in sedinta.Consiliul local al municipiului Constanta este convocat, in sistem videoconferinta, in sedinta ordinara, marti, 31 august 2021, ora 13.00.Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului…

- Consiliul Local al comunei Oltina, judetul Constanta a fost convocat in sedinta ordinara in data de 17 august, ora 12.00. Pe ordinea de zi s au aflat urmatoarele proiecte: I . Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local general al comunei Oltina pe anul 2021Initiator Stefania Cealera primarul…

- UPDATE: A inceput sedinta Consiliului local al municipiului Constanta. Acesta este condusa de Costin Avatafului de la PNL, in calitate de presedinte de sedinta.In debutul intalnirii, alesii locali au aprobat ordinea de zi ordonara si pe cea suplimentara iar Constantin Nicolae de la PNL a depus juramantul…

- Consiliul Local Lugoj se va intruni joi, 29 iulie, de la ora 12, intr-o noua ședința in sistem online. Pe ordinea de zi se afla 22 de proiecte de hotarari inițiate de primarul Claudiu Buciu, privind: Alegerea președintelui de ședința; Modificarea și completarea Regulamentului de organizare…

- Consiliul Local Mangalia dezbate modificarea Regulamentului activitatilor comerciale. Primarul Municipiului Mangalia, Radu Cristian, a convocat consilierii locali la o sedinta ordinara, care va avea loc luni, 12 iulie, ora 15:00.Unul dintre proiectele inscrise pe ordinea de zi se refera la modificarea…

- Sedinta de Guvern, maine, 29 iunie. Agenda sedintei de Guvern poate fi completata cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentara.Iata agenda sedintei de Guvern:PROIECTE DE LEGIPROIECT DE LEGE pentru modificarea si completarea Anexei la Legea nr. 339 2005 privind regimul juridic al plantelor,…

- Consiliul Local Municipal Medgidia, convocat in sedinta ordinara. Consiliul Local Municipal Medgidia a fost convocat in sedinta ordinara la data de 30 iunie 2021, orele 16.30Iata ordinea de zi a sedintei, transmisa de Primaria Medgidia: Proiecte de hotarare Proiect de hotarare nr. 92 18.06.2021 privind…

LIVE VIDEO| Ședința CL Alba Iulia: Modificarea tarifului pentru precolectarea, colectarea și transportul deșeurilor din construcții și demolari, pe ordinea de zi