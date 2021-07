Consiliul Local Cernavoda, convocat in sedinta ordinara. Lista proiectelor de pe ordinea de zi

Consiliul Local Cernavoda, in sedinta in data de 28 iulie 2021, ora 16.00.Se convoaca membrii Consiliului local Cernavoda in sedinta ordinara in data de 28 iulie 2021, ora 16.00, la sediul din orasul Cernavoda, din strada Ovidiu, nr. 11, sala Casei de Cultura I. D. Chirescu, pentru dezbaterea proiectelor de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi.Iata proiectul ordinii de zi: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare intocmit pentru 30 de terenuri aflate in domeniul pu ...