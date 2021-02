Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Alianței Social-Umaniste PSD/PP-USL, din cadrul Consiliului Local Bacau, anunța ca nu vor vota pentru creditul de circa 32 de milioane de euro solicitat de primarul Viziteu. Consilierii spun ca ar fi de acord cu un imprumut pentru a finanța proiecte de investiții care sa asigure dezvoltarea Bacaului,…

- Fostul primar al municipiului Bacau, Cosmin Necula, a declarat, astazi, ca luna de miere a primarului Lucian – Daniel Stanciu – Viziteu s-a incheiat iar acesta trebuie sa se apuce de treaba. “La cinci luni dupa ce noua administrație a preluat fraiele puterii, nu vedem lucruri spectaculoase, ci numai…

- Asociația Elevilor din Bacau solicita Primarului Lucian Stanciu Viziteu sa puna in aplicare de urgența Hotararea de Consiliu Local din 11.01.2021 și sa achite bursele elevilor. “De la ultimul comunicat de presa in care am prezentat suma disponibila ramasa ce poate fi folosita pentru plata primelor burse…

- Pompierii militari au fost anunțați in aceasta dimineața ca un copil a cazut in fantana, in satul Valea Mare, comuna Faraoani. S-a deplasat imediat echipa de intervenție, cu o mașina de salvare, SMURD, Descarcerarea și o autospeciala pentru intervenții rapide. Din fericire, copilul, in varsta de 4 ani,…

- La Centru de Afaceri Bacau are loc ședința extraordinara a Consiliului Local al Municipiului Bacau. Proiectele de pe Ordinea de zi pot fi consultate pe https://municipiulbacau.ro/…/publicarea-oricaror-altor…/ Articolul Ședința extraordinara a Consiliului Local Bacau (LIVE) apare prima data in Deșteptarea-…

- Deși municipalitatea ar fi vrut sa reduca numarul pensionarilor care ar fi urmat sa beneficieze de tichetele pentru alimente, prin coborarea valorii pensiilor pana la care s-ar fi acordat, ideea nu a fost dusa la capat. Primarul Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu a propus Consiliului Local Bacau coborarea…

- Primarul Bacaului, Lucian-Daniel Stanciu – Viziteu, a semnat astazi, la sediul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației, contractul de finanțare pentru Dezvoltarea pieței de energie termica, etapa a III-a-Racordarea la SACET Bacau a Spitalului Județean de Urgența și a Colegiului…

- In acest sfarsit de saptamana, Biserica intra in perioada liturgica a Adventului. Crestinii proclama faptul ca Mesia a venit intr-adevar si ca imparatia lui Dumnezeu este aproape. Adventul, asa cum ne sugereaza si lecturile de duminica, inseamna asteptare, cautare, veghere și, inainte de toate, ne spune…