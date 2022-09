Consiliul Local al comunei Castelu, judetul Constanta, convocat in sedinta extraordinara

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Local al comunei Mircea Voda este convocat in sedinta ordinara la data de 26.09.2022, ora 1500, organizata la sediul Primariei Mircea Voda din str. Primariei, nr. 47 sala de sedinte , cu urmatorul proiect al ordinii de zi: PROIECTE DE HOTARARI privind: Desemnarea reprezentantilor Consiliului…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara de indata Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.134 alin. 4 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in data…

- Consiliul local al comunei Valu lui Traian, judetul Constanta este convocat in sedinta extraordinara pentru data de 30 august 2022, de la ora 12,00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta extraordinara a Consiliului Local al comunei Valu…

- Consiliul local al comunei Targusor, judetul Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 30 august 2022, orele 9,00, in Sala de sedinte a Consiliului local al comunei Targusor, avand urmatorul proiect al ordinei de zi :1. PROCES VERBAL al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei…

- Consiliul local al municipiului Constanta este convocat in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, joi, 11.08.2022, ora 13.00 .Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma online de videoconferinta. Pe ordinea de zi se afla urmatoarele proiecte: 1. Proiect de hotarare…

- Sedinta ordinara la Consiliul Local al comunei Targusor, judetul Constanta.Consiliul local al comunei Targusor, judetul Constanta este convocat in sedinta ordinara pentru data de 28 iulie 2022, orele 9:00, in Sala de sedinte a Consiliului local al comunei Targusor, avand urmatorul proiect de ordine…

- Primarul comunei Valu lui Traian Florin Mitroi, convoaca sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei Valu lui Traian, jud.Constanta, in conformitate cu prevederile art.133 alin. 1 din O.U.G. nr.57 2019 privind Codul Administrativ, in data de 08.07. 2022, ora 12,00, ce va avea loc in sala de sedinte…

- Consiliul Local al municipiului Buzau a aprobat in sedinta ordinara a lunii iunie un nou regulament de functionare prin care cetatenii care doresc sa participe la sedintele deliberativului local o pot face doar daca au un interes legitim legat de un proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi, doar…