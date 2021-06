Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii care vor circula in Alba Iulia cu bicicleta sau cu alte vehicule (trotinete) pe trotuare, strazi inchise circulației sau parcuri, vor putea fi amendați de Poliția Locala. Masura face parte dintr-un set lung de amenzi votat marți, 29 iunie, de consilierii locali ai municipiului Alba Iulia. …

- „Un alt proiect care este foarte asteptat in special de mediul de afaceri este proiectul de OUG pentru modificarea ordonantei 130/2020 privind unele masuri de acordarea de sprijin financiar din fonduri externe rambursabile aferente programului operational competitivitate 2014-2020, in contextul crizei…

- Miercuri, 28 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu polițiștii Grupei Canine, au organizat o acțiune pe linia preveniri, descoperirii și combaterii evaziunii fiscale, pentru protejarea populației impotriva unor activitați de comerț ilicit, pentru…

- Tichete de 5.500 de lei pentru scutere si motociclete prin programul Rabla Moto 2021. Programul Rabla Moto 2021 a demarat pe 26 aprilie, ora 10.00, iar valoarea tichetelor valorice pentru scutere si motociclete noi este, in acest an, de 5.500 de lei. Programul Rabla Moto 2021 ar putea dubla numarul…

- Programele ‘Rabla Clasic’ si ‘Rabla Plus’ demareaza luni, iar persoanele fizice pot merge, incepand de la ora 10:00, la producatorii validati in vederea indeplinirii formalitatilor de inscriere, in timp ce persoanele juridice pot transmite dosare de acceptare la Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)…

- Profesorii din Sectorul 5 al Capitalei vor primi vouchere educaționale in valoare de 1.000 de lei pentru a participa la cursuri de dezvoltare a competențelor digitale, porivit unei hotarari adoptate in ședința Consiliului Local. Consiliul Local al Sectorului 5 a adoptat in ședința din aceasta saptamana…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte de presa, ca au crescut incasarile la principalele taxe si impozite locale, aproape jumatate dintre plati fiind facute online sau prin POS. Potrivit edilului, in evidenta fiscala de la sfarsitul lunii martie in municipiul…