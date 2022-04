Stiri pe aceeasi tema

- ACS Kids Tampa Brașov U15 are parte de adversari foarte dificili in fazele finale ale Ligii Elitelor și Cupei Romaniei. Elevii lui Cristian Cristea și Adrian Harlab vor juca in turneul semifinal din Liga Elitelor cu FCSB, Farul Constanța și FC Bacau. Partidele de fotbal vor avea loc la baza Academiei…

- In urma cu puțin timp, consilierii turdeni au votat in unanimitate majorarea burselor școlare acordate elevilor in anul de invațamant 2021/2022. Astfel, noile cuantumuri ale burselor școlare vor fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Inspectorii de integritate il acuza pe un fost ales local din Consiliul Local al orasului Buhusi, judetul Bacau, de conflict de interese administrativ. Reprezentantii Agentiei Nationale de Integritate (ANI) spun ca Dumitru... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Primaria Brașov a scos, din nou, la licitație, contractul prin care sa fie livrate zilnic, elevilor și preșcolarilor din insitituțiile de stat, lapte, produse de panificație (cornuri sau biscuți) și fructe. Contractul pentru lapte a fost adjudecat. Elevii din municpipiul Brașov sunt singurii din județ…

- Un sfert dintre elevii din municipiul Suceava se incadreaza in baremele stabilite pentru a primi bursa de merit, in valoare de 200 de lei lunar. Inainte de limitarea acordarii acestei burse pentru medii de la 9,50 in sus, 54% dintre elevii suceveni se incadrau la vechile bareme, adica medii ...

- Sunt cateva modificari in noul ordin semnat de ministrul Sorin Cimpeanu in chestiunea burselor școlare și publicat in Monitorul Oficial azi noapte, 31 ianuarie. Ca prima noutate este cea referitoare la faptul ca perioada de depunere a actelor a fost prelungita pana la 14 februarie. Asta dupa ce ministrul…