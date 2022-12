Stiri pe aceeasi tema

- Studiul de fezabilitate aferent revitalizarii Parcului Copou a fost actualizat. Fata de alte proiecte ale Primariei, de data aceasta a rezultat o valoare mai mica fata de documentatia initiala, receptionata de municipalitate in 2020. Noua valoare a proiectului ajunge la 20,5 milioane lei (fara TVA),…

- O agentie bancara din judetul Alba face eforturi de ani de zile sa recupereze peste un milion de euro, bani furati din conturile clientilor de doua surori, ambele foste angajate ale bancii. Una dintre femei, care a si fost condamnata la inchisoare, a marturisit in fata anchetatorilor ca banii ar fi…

- Agenția de Intervenție și Plați pentru Agricultura (AIPA) a anuntat ieri decizia privind acordarea subvențiilor pentru imbunatațirea nivelului de trai și de munca in mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR). Anterior, o comisie speciala a evaluat și selectat…

- Acordul de mediul emis de catre Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Gorj pentru deschiderea unei cariere de calcar in satul Gureni, comuna Peștișani, a fost suspendat de catre Tribunalul Gorj

- Conferința regionala Destinație: Europa 2027, organizata vineri la Piatra-Neamț de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est, a furnizat și o serie de informații interesante, pe langa poveștile și mesajele de umplutura specifice acțiunilor fațoase de pe meleagurile noastre. De departe, vestea sezonului…

- Sistem de canalizare menajera in satul Deal din comuna Calnic. Acordul de mediu, solicitat la APM. Valoarea investiției Satul Deal din comuna Calnic ar putea beneficia in curand de un sistem de canalizare menajera, printr-o investiție de peste 4,7 milioane de lei. In acest sens, administrația locala…

- Motivul din spatele creșterii astronomice in frecvența a tulburarilor neurologice, precum boala Parkinson și Alzheimer, ar putea fi expunerea la toxine din mediul poluat, care sunt omniprezente, dar puțin ințelese, avertizeaza medicii, potrivit The Guardian.Oamenii poti intra in contact cu peste 80.000…

- Datele colectate la nivelul anului 2021 arata ca in zona municipiului au fost inregistrate destul de multe depașiri in ceea ce privește indicatorul PM 10. Concret, la stația de masurare din Podul de Piatra au fost 42 de depasiri ale valorilor limita zilnice (50 μg/m3), iar la stația de la Ungheni s-au…