- Reteaua Europeana a Consiliilor Judiciare (ENCJ) a decis luni suspendarea Consiliului Judiciar National din Polonia (KRS), scrie Agerpres. Adunarea Generala a ENCJ, intrunita la Bucuresti, a decis suspendarea dreptului de vot al KRS si excluderea organismului judiciar polonez de la activitatile…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a transmis un mesaj omologului sau român, Klaus Iohannis, cu ocazia desfasurarii la Bucuresti a Summit-ului "Initiativa celor Trei Mari".Trump spune ca SUA ramâne un partener în extinderea infrastructurii energetice, de…

- Editorialul ”Bolnavul Europei nu e Polonia, nici Ungaria, ci Romania”, publicat de Le Figaro, este semnat de profesorul roman Alexandru Calinescu, fost disident. Ceea ce se intampla in București este mult mai grav decat ceea ce atrage atenția presei europene in Varșovia sau Budapesta. Autorul relateaza…

- Daca va elimina formatia armeana Alaskert Erevan in turul al treilea preliminar al Ligii Europa, CFR Cluj va evolua cu invingatoarea din dubla mansa dintre Legia Varsovia (Polonia) si Dudelange (Luxemburg), in play-off-ul competitiei, transmite News.ro . Primul meci va avea loc la 23 august, in deplasare,…

- Tribune pline, echipe de top din Europa și un concurs de slam-dunk de excepție au transformat turneul de calificare pentru Campionatul European de Baschet 3x3, gazduit de Constanța, într-un spectacol total, scrie adevarul.ro. Daca prima zi a fost ruinata de reprizele de ploaie, iar o parte…

- Presedintele PSD Olt, Paul Stanescu, i-a indemnat sambata pe tinerii social-democrati, reuniti la Slatina pentru Conferinta de Alegeri a TSD Olt, sa fie pregatiti sa mearga din nou la Bucuresti pentru a spune ca “nu conteaza doar cateva mii de oameni care se strang in Piata Victoriei”, relateaza Agerpres.…

- ​Politico.eu il compara pe președintele PSD Liviu Dragnea cu Jaroslaw Kaczynski din Polonia, intr-un articol in care prezinta Romania drept urmatoarea durere de cap "iliberala" a Bruxellesului. Drangea nu crede ca ar fi vreo asemanare intre el și liderul polonez. Ce crezi? Participa la sondajul HotNews.ro