Consiliul Județean Vaslui va repartiza 8 milioane de lei din impozitul pe venit. Banii vor ajunge la 28 comune SPRIJIN… Consilierii județeni vor repartiza in ședința de miercuri, 12 aprilie, 8,06 milioane de lei din fondul aflat la dispoziția instituției din impozitul pe venit pentru anul 2023. Banii vor ajunge la 28 de comune, alese in funcție de urgențe și necesitați. “Unele unitați administrativ-teritoriale se afla in situația neplacuta de a fi executate silit […] Articolul Consiliul Județean Vaslui va repartiza 8 milioane de lei din impozitul pe venit. Banii vor ajunge la 28 comune apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- BANI… Doua orașe și 22 de comune vasluiene vor primi bani de la Consiliul Județean. Potrivit unui proiect de hotarare ce va fi supus dezbaterii și votului in ședința de marți, 21 martie, valoarea totala se ridica la 17,1 milioane lei și provine din impozitul pe venit estimat a se incasa la bugetul de…

- PREA MULȚI BANI… Propunere scumpa in Consiliul Local Vaslui. Primarul municipiului Vaslui a inaintat, saptamana trecuta, un proiect de hotarare privind alocarea a peste o suta de mii de euro pentru renovarea și utilarea unui apartament. Acesta se afla intr-o cladire din centrul orașului, situata chiar…

- MAI MULȚI BANI… Bugetul Clubului Sportiv Municipal (CSM) Vaslui se marește de la un an la altul. In 2023, clubul condus de Primaria Vaslui are stabilit un buget de aproape 9 milioane de lei (exact: 8.709.000 lei), adica 1,778,726 milioane de euro. Suma este aproximativ cu 400.000 de mii de euro mai…

- Lansat in cinematografe pe 2 ianuarie, filmul „Romina, VTM!“ – o producție Vidra Production in colaborare cu Selly Media Network – a avut 343.950 de bilete vandute și incasari de 9,1 milioane de lei (aproximativ 1,95 milioane de dolari). De altfel, pelicula a intrat și in in topul filmelor cu cele mai…

- BANI ROSTOGOLITI… Primaria municipiului Vaslui are bani de sa arunce si in caini cu ei, insa are mari dificultati sa-i cheltuie. Anul trecut, institutia condusa de Vasile Paval a reusit performanta de a economisi fabuloasa suma de 60 de milioane de lei, cu opt milioane mai mult decat intreg bugetul…

- PICAȚI ȘI ABSENȚI… Dramatism și adrenalina la concursul organizat de Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) pentru ocuparea postului de șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Vaslui. Din cinci ofițeri inscriși, unul s-a pierdut pe drum fiindca nu a avut vechimea necesara intr-o funcție…

- BANI… Consilierii județeni se reunesc miercuri, 18 ianuarie, pentru prima data in 2022. Aceștia vor avea de dezbatut și votat 18 puncte pe ordinea din zi, unul dintre cele mai importante fiind cel privind repartizarea pe unitați administrativ-teritoriale ale județului Vaslui a unor sume defalcate din…

- Amanat din data de 5 ianuarie, cand a iscat discutii aprinse, proiectul privind repartizarea catre UAT-uri a sumelor alocate CJ Timis din impozitul pe venit a fost aprobat astazi. Proiectul de hotarare privind repartizarea sumelor din fondurile CJT pentru unitațile administrativ teritoriale (UAT) din…