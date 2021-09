Consiliul Judetean Tulcea. in sedinta ordinara. Printre proiecte Spitalul Tulcea, Aeroportul Delta Dunarii si DGASPC

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indataSe convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, cu convocare de indata, vineri, 17 septembrie 2021, ora 14.00.Sedinta se va desfasura prin mijloace electronice, printr o platforma…

- Consiliul Local al comunei Grindu, judetul Tulcea a fost convocat in sedinta ordinara pe data de 29 iulie 2021. S a convoacat Consiliul Local al comunei Grindu, judetul Tulcea, in sedinta ordinara de lucru, pe data de 29 iulie 2021, ora 10.00 si a avut urmatoarea ordine de zi: 1. Aprobarea procesului…

- Consiliul local al municipiului Constanta, convocat in sedinta.Consiliul local al municipiului Constanta este convocat, in sistem videoconferinta, in sedinta ordinara, marti, 31 august 2021, ora 13.00.Proiectul ordinii de zi Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului…

- In data de 04.08.2021, a fost convocata sedinta ordinara, la ora 13.00., la sediul Primariei din comuna Valea Teilor. Iata proiectul ordinii de zi:1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare din data de 21.07.2021.2. Proiect de Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Valea Teilor,…

- Se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 30 iulie 2021, ora 13.00Proiectul ordinii de zi Depunerea juramantului de catre domnul consilier Nicolae Constantin; Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanta din data…

- Consiliul Local Murfatlar, judetul Constanta, convocat in sedinta ordinara.Sedinta de Consiliul Local Murfatlar, in data de 27.07.2021, ora 16.00.Iata Proiectul ordinii de zi: Nr. crt. Nr. inregistrare Materiale supuse dezbaterii si aprobarii Initiator Comisii de specialitate 1. 50074 15.07.2021 Proiect…

- Consiliul Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea, a adoptat mai multe proiecte aflate pe ordinea de zi a sedintei ordinare. Consiliul Local al Comunei Luncavita, judetul Tulcea a fost convocat in sedinta ordinara pentru ziua de miercuri 30.06.2021, ora 10.00, la Caminul Cultural al Comunei Luncavita.…

- Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, din data de 14 iulie 2021: Proiect de hotarare privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-Napoca, la data 30.06.2021. Proiect din inițiativa primarului.Proiect de hotarare privind aprobarea…