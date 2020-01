Consiliul Județean Timiș, pași mărunți pentru realizarea a două parcări supraterane la Timișoara Consiliul Județean Timiș intenționeaza sa realizeze doua parcari supraetajate la Timișoara, doar ca va mai dura ceva timp pana cand vor fi finalizate, iar șoferii se vor putea bucura de ele. Este vorba despre o astfel de construcție vizavi de Hotel Timișoara, pe un teren deținut de CJ Timiș, pe care funcționeaza in acest moment […] Articolul Consiliul Județean Timiș, pași marunți pentru realizarea a doua parcari supraterane la Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

