- Parcul Primaverii, cel mai mare festival multicultural din regiunea de vest, va incepe in 24 aprilie și se va inchide dupa sarbatorirea zilei de 1 Mai. Intrarea va fi gratuita pe parcursul celor opt zile. Vor susține concerte Vama, The Motans, A.S.I.A., Alina Eremia, Rareș, Holy Molly, Jean Gavril și…

- La Timișoara se va deschide luni una dintre cele mai importante manifestari din calendarul TM 2023, Conferința „Smart Diaspora 2023 – diaspora in invațamant superior, știința, inovare și antreprenoriat”. Evenimentul are loc in perioada 10-13 aprilie și și-a fixat un obiectiv cu o relevanța deosebita…

- Camera de Comert, Industrie si Agricultura Timis invita publicul timișorean la prima ediție din acest an a expozitiei nationale dedicata industriei mobilei, Expo Mobila Timișoara, care are loc in perioada 6 – 9 aprilie, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara. Evenimentul se adreseaza atat celor care…

- Consiliul Județean Timiș continua și in acest an cu una dintre cele mai apreciate acțiuni organizata in cadrul calendarului pentru TM2023. Festival of Lights, evenimentul cu care s-a intrat in noul an printr-un concert de zile mari la Bastionul Theresia, va avea o noua ediție și o suma similara alocata,…

- Liga Naționala de Rugby se reia dupa mai multe luni de intrerupere și dupa implicarea naționalei de seniori a Romaniei in Rugby Europe Championship și in partide test, acțiuni la care clubul banatean a avut mai mulți reprezentanți. Intrecerea este imparțita in trei grupe valorice și va totaliza un numar…

- Consiliul Județean Timiș nu poate porni procedura pentru demolarea vechiului stadion al Timișoarei pentru ca nu a fost emisa hotararea de guvern care sa aprobe finanțarea pentru cel nou, spune Alin Nica, președintele CJT. Studiul de fezabilitate pentru noua investiție este deja in intarziere cu peste…

- Reprezentanții Consiliului Județean Timiș au anunțat retragerea de pe lista artiștilor invitați la Festivalul Concurs „Gelu Stan” 2023, care e programat pe 16 martie la Timișoara, a lui Cristian Pomohaci. In urma reanalizarii situației, organizatorii concertului – festival au decis ca acesta sa nu mai…

- O problema semnalata pe un drum județean din Timiș scoate la iveala altele mult mai mari, in zona comunei Nadrag. Dupa ce firma de deszapezire care avea in grija șoseaua respectiva nu și-a facut treaba, cei de la Consiliul Județean Timiș au mers la fața locului și au descoperit minuni care mai de care.…