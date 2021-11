Consiliul Județean Timiș are un site nou. Ce noutăți aduce Consiliul Județean Timiș a anunțat, astazi, ca are o noua pagina web noua care este accesibila tot la adresa www.cjtimis.ro. Vechiul site va fi disponibil in continuare, printr-un link propriu, conținutul nemaifiind insa actualizat. „Noua pagina web a fost dezvoltata , cu resurse proprii și fara costuri suplimentare, la nivelul echipei IT a CJ Timiș. […] Articolul Consiliul Județean Timiș are un site nou. Ce noutați aduce a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

