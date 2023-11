Stiri pe aceeasi tema

- Spații culturale, zona de office, centru comercial și un spațiu verde care se intinde pe 5 hectare, asta include amplul proiect de regenerare urbana propus in zona Pieței 1 mai, pe fosta platforma industriala Carbochim. Ansamblul mixed-use, a carei investiții se ridica la 500 de milioane de euro,…

- Propunerea deputatului USR, Filip Havarneanu, privește acordarea accesului gratuit elevilor la diverse evenimente culturale și sportive desfașurate de instituții publice. Aceasta ar putea contribui la dezvoltarea culturala și educaționala a elevilor și la facilitarea participarii lor la evenimente culturale…

- Concerte Cluj by Backstage Production anunța 3 evenimente dedicate muzicii retro pentru toamna anului 2024: concertul DJ BOBO, cea de-a șaptea ediție DISCOTECA ‘80 CLUJ și a doua ediție DISCOTECA ‘90 CLUJ, promițand publicului momente de neuitat alaturi de artiști remarcabili ai anilor ‘80-’90. Calatoria…

- Strazile cartierului Cotroceni s-au umplut de vizitatori in acest sfarșit de saptamana. La Bazarul din cartier si-au deschis porțile 180 de case pentru promovarea unor evenimente culturale, dar și a micilor afaceri locale.

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunta marti ca incep platile pentru Programul Tomata si toti fermierii eligibili vor primi 3000 de euro/1000 mp cultivati cu tomate in spatii protejate, potrivit news.ro.”Incep platile pentru Programul Tomata. Toti fermierii eligibili vor primi 3000 de euro/1000…

- Dupa sarbatorirea Zilei Culturii Naționale, care a fost marcata printr-un amplu eveniment dedicat poetului Mihai Eminescu (15 – 16 ianuarie 2023), in stațiunea Slanic-Moldova, a avut loc, o alta importanta și inedita manifestare culturala, dedicata Zilei Limbii Romane și aflata la prima ediție (31 august…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un si-a prezentat fiica in principal la evenimente militare, o decizie care ar putea avea ca obiective sublinierea progreselor recente in acest domeniu si intarirea loialitatii armatei, potrivit rezultatelor unei analize publicate marti de guvernul sud-coreean, transmite…

- La Radauți va avea loc, in perioada 27 septembrie - 1 octombrie 2023, proiectul ,,Muzica și Istorie in Țara Fagilor", care va cuprinde șase evenimente culturale distincte.Proiectul va reprezenta un maraton muzical prezentat in edificii istorice și neconvenționale ale Radauțiului: Casa de ...