Consiliul Județean Timiș a triplat suma pentru bugetul participativ. Acum cere părerea timișenilor cu privire la regulament Lansat in premiera anul trecut, programul de bugetare participativa al Consiliului Județean Timiș a ajuns acum la o noua ediție. Instituția a alocat pentru 2022 un buget de trei milioane lei, adica triplu fața de anul trecut. Bugetul participativ incurajeaza cetațenii sa se implice in luarea deciziilor privind dezvoltarea comunitații lor. Consiliul Județean Timiș aloca […] Articolul Consiliul Județean Timiș a triplat suma pentru bugetul participativ. Acum cere parerea timișenilor cu privire la regulament a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

