Consiliul Județean Teleorman cumpără Iphone – Telefonie fixă și mobilă de 30.000 euro Consiliul Județean Teleorman intenționeaza sa achiziționeze Servicii de telefonie fixa, mobila și internet intr-un pachet in valoare de 151.157,00 lei, adica 30.904,50 euro, conform anunțului din sistemul de achiziții publice SICAP. Se vor achiziționa Servicii de telefonie fixa, mobila si internet astfel: Descrierea caracteristicilor tehnice: Numarul de abonamente de telefonie mobila solicitat: 87 Perioada: 24 de luni incepand cu data de 01.01.2023 Numar de posturi telefonie fixa: minim 10 trunchiuri; minim 65 interioare (din care 23 linii cu ieșire catre exterior); minim 11 linii directe; minim… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- “Am finalizat cu succes o noua campanie de verificare a acoperirii cu servicii de voce mobila și ma bucur sa anunț ca toți operatorii și-au indeplinit obligația de acoperire cu semnal a 98% din populația Romaniei. Astfel, conform masuratorilor din teren, RCS&RDS acopera cu servicii de voce mobila un…

- Consiliul Judetean Constanta doreste sa achizitioneze Servicii de dezinsectie, dezinfectie si deratizare la unele imobile aflate in administrarea sa. Este vorba despre sediul CJC; Bloc L4; Pavilion Expozitional; Centrul de excelenta in turism si servicii Tomis si CMZ. Prestatiile vor fi executate in…

- Presedintele Volodimir Zelenski a declarat marti ca ucrainenii care au nevoie de servicii de baza in cazul in care Rusia va distruge centralele electrice si alte facilitati in aceasta iarna vor putea apela la "centre de invincibilitate" speciale, informeaza Reuters.

- Finalul de an este o perioada de evaluare, de renuntare la aceeași autoizolare in rutine, preconceptii, limitari, care ți-au ingradit spațiul de trait, de gandit, de simtit Finalul de an este o perioada de evaluare, de renuntare la aceeași autoizolare in rutine, preconceptii, limitari, care ți-au ingradit…

- Directorul General al ANPC, Paul Anghel, a prezentat, luni, sfaturi pentru cei care doresc sa tina post, in perioada urmatoare. Aceasta categorie de persoane este indrumata sa cumpere produsele de post numai din locurile amenajate si autorizate si sa verifice cu atentie etichetele. Fii la…

- Societațile care furnizeaza servicii de telefonie, internet și televiziune au fost somate sa demonteze cablurile nefuncționale care atarna pe fațadele blocurile din Municipiul Alba Iulia. Potrivit viceprimarului Emil Antoniu Popescu, somațiile au fost deja trimise. „Am somat firmele de telefonie și…

- AVERTISMENT… In ultima zi din luna octombrie, peste 20 de absolvenți ai Școlilor de Agenți de Poliție “Vasile Lascar” Campina și Septimiu Mureșan Cluj și-au inceput activitatea la Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui. Noua promoție de absolvenți a fost repartizata in cadrul mai multor structuri…

- Dispozitive pentru a utiliza serviciul de internet prin satelit Starlink apar in Iran, potrivit informatiilor difuzate de mass-media, dupa ce guvernul practic a inchis accesul la internet pe fondul protestelor care continua.