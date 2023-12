Consiliul Județean se reunește în ultima ședință ordinară din acest an Consiliul Județean Vrancea se reunește azi in ședința ordinara pe ordinea de zi aflandu-se 14 proiecte de hotarare inițiate de președintele Catalin Toma. Printre proiectele asupra carora va decide plenul Consiliului Județean se afla cele privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții: „Lucrari de punere in siguranța (sprijiniri) planșeu peste subsol, conform prevederilor expertizei […] Articolul Consiliul Județean se reunește in ultima ședința ordinara din acest an apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

