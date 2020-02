Stiri pe aceeasi tema

- Pe drumurile judetene din judetul Constanta se circula in conditii de iarna, cu vizibilitate redusa din cauza vantului puternic care viscoleste zapada. Consiliul Judetean Constanta, prin Regia Autonoma Judeteana de Drumuri si Poduri RAJDP a intervenit, inca de la ora 2:00, pe toate tronsoanele de drumuri…

- Iarna se dezlantuie in aproape toata tara. Dupa temperaturile de primavara vine viscolul. Meteorologii anunta ca de miercuri, 5 februarie, vremea se va raci accentuat, temperatura aerului va scadea continuu, de la valori de 4...5 grade in dimineata zilei de miercuri pana in jurul a -2 grade in noaptea…

- Niciun km de drum județean din Alba nu este in stare foarte buna, la ora actuala, potrivit situației prezentate de Consiliul Județean (CJ) pentru ședința din 23 ianuarie. Doar drumuri in stare buna sunt, adica 726 km (83,3%). Mai sunt inca 186 km de drumuri pietruite și alți 31 km de drumuri de pamant.…

- Potrivit Instituției Prefetului Bacau, ca urmare a ninsorilor cazute in cursul nopții de 5 spre 6 ianuarie, pe drumurile naționale din județul Bacau, se circula in condiții de iarna, mai ales in zonele unde au fost inregistrate precipitații sub forma de ninsoare, respectiv Slanic Moldova și Grigoreni.…

- In raioanele din centrul si nordul tarii a nins, iar pe drumuri se circula in conditii de iarna.Drept dovada sunt si imaginile surprinse de camerele web instalate pe principalele trasee din tara.

- "Reteaua de termoficare, aflata in administrarea Primariei Capitalei, nu se repara cu declaratii, asa cum crede Gabriela Firea. Premierul nu a facut decat sa arate problemele pe care fosta RADET nu le-a rezolvat. In disperare de cauza, pentru ca nu poate explica de ce nu a rezolvat problemele primarul…

- Peste 100 de utilaje de deszapezire acționeaza pe drumurile județene și naționale din Bistrița-Nasaud, ca urmare a precipitațiilor sub forma de ninsoare cazute pe raza județului, transmite Instituția Prefectului Bistrița-Nasaud, potrivit unei informari a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența.…

- Potrivit Sectiei de Drumuri Nationale Vrancea, prevenirea si combaterea inzapezirii drumurilor pe reteaua de drumuri nationale din judetul Vrancea se face in iarna 2019-2020 cu utilajele proprii si utilaje inchiriate.