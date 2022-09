Stiri pe aceeasi tema

- N.Dumitrescu Avand ca debut data de 1 august a.c., criza apei calde menajere din Ploiești- care afecteaza peste 130.000 de ploieșteni ale caror apartamente sunt racordate la sistemul centralizat, dar și alte instituții publice – pare ca va mai continua ceva vreme. Pana cand anume nimeni nu știe, singura…

- N. D. In criza apei calde menajere de la Ploiești, conducerea municipalitații a recurs la o modalitate aparte de a-l provoca pe șeful administrației județene, Iulian Dumitrescu, in gasirea unei soluții comune pentru reluarea furnizarii acesteia. Ieri, in ședința Consilului Local Ploiești, primarul Andrei…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, lanseaza un atac direct la adresa presedintelui PNL Prahova si al Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, in scandalul furnizarii apei calde in municipiul Ploiesti, sistata de la 1 august si fara termen cert de reluare. Volosevici si-a pus,…

- V. Stoica De aproape o luna, apa calda nu mai curge la robinete, in peste 50.000 de apartamente din Ploiești racordate la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic. De la 1 august și pana azi am avut parte doar de responsabilitați pasate de la Consiliul Județean la Primaria Ploiești, de la…

- N. Dumitrescu In a patra zi de cand noul operator de termoficare a sistat furnizarea apei calde menajere in oraș, ploieștenii au ieșit in strada. Astfel, joi, zeci de persoane s-au adunat in fața Palatului Administrativ din Ploiești pentru a cere, din strada, ca acasa sa aiba, din nou, apa calda, știindu-se…

- ”Avand in vedere propunerea presedintelui Consiliului Judetean Prahova, lansata aseara in spatiul public, in cadrul sedintei informale de Consiliu Judetean, de preluare de catre RASP Ploiesti a prestarii serviciului de termie de la CET Brazi – producere si distributie primara energie termica – am solicitat…

- Peste 130.000 de ploiesteni care locuiesc in apartamente racordate la sistemul centralizat de termie au fost anuntati ca, incepand de luni, 1 august, timp de o luna nu mai au apa calda. Intr-un comunicat, preluat de agenția News.ro , primarul Andrei Volosevici, 46 de ani, spune ca „decizia este una…

- Consiliului Judetean Prahova preia Parcul Municipal Vest din domeniul public al Ploiestiului in cel al judetului, in vederea realizarii unor investitii de anvergura, au anunțat, miercuri, reprezentanții CJ Prahova. „Dupa ce vom realiza toate obiectivele propuse pentru acest parc, precum bazin de inot…