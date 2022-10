Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a primit avertisment de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii pentru prevederi ale unei Hotarari de Consiliu Local care dezavantajeaza persoanele fara posibilitați financiare, aflate in saracie, limitandu-li-se accesul in mijloacele de transport public, scrie Știri…

- Cinci comandanți ai Regimentului Azov au fost eliberați din captivitate , dupa ce se predasera la uzina Azovstal din Mariupol, dupa luni de lupte in care rușii n-au putut sa o cucereasca. Toți cinci au fost duși direct in Turcia, unde vor ramane pana la terminarea razboiului, a anunțat președintele…

- Consiliul Judetean (CJ) Bacau acorda finantari de circa 1,1 milioane lei ONG-urilor din judet care au depus solicitari de sustinere a unor activitati de interes general, in baza Legii 350/ 2005. Presedintele CJ Bacau, Valentin Ivancea, a declarat ca a semnat, luni, contractele cu cele 18 asociatii non-profit…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a indemnat marti comunitatea internationala sa nu manifeste “nicio slabiciune, niciun spirit de compromis” fata de Rusia, in timp ce razboiul din Ucraina va intra miercuri in a saptea luna, informeaza AFP. “Nu putem (…) avea nicio slabiciune, niciun spirit de compromis,…

- ADI Termo Prahova și Uniunea Asociatiilor de Proprietari (UAP) Prahova au depus sesizari la Tribunalul Prahova prin care cer obligarea societatii Termoficare Prahova SA sa reia furnizarea apei calde in municipiul Ploiesti, relateaza Agerpres . Aproximativ 130.000 de ploiesteni racordati la sistemul…

- Avand in vedere propunerea președintelui Consiliului Județean Prahova de desființare a ADI Termoficare Prahova, conform proiectului de hotarare de consiliu, aflat pe ordinea de zi a ședinței de astazi a Consiliului Județean Prahova solicitam, inca o data, atat conducerii Consiliului Județean Prahova,…

- Peste 130.000 de ploiesteni care locuiesc in apartamente racordate la sistemul centralizat de termie au fost anuntati ca, incepand de luni, 1 august, timp de o luna nu mai au apa calda. Intr-un comunicat, preluat de agenția News.ro , primarul Andrei Volosevici, 46 de ani, spune ca „decizia este una…

- V. Stoica Zicala care spune ca minciuna are picioare scurte va fi intotdeauna valabila, in orice situație. Poate fi chiar și adaptata, pentru ca aceeași soarta are și dezinformarea, care se dovedește a fi doar o manipulare a opiniei publice. Bugetul anual de venituri și cheltuieli al unei autoritați…