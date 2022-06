Administrația județeana are idei mai și inedite pentru transportul feroviar din zona Timișoarei. Consiliul Județean Timiș iși propune realizarea unei centuri feroviara a orașlui, fiind lansata licitația publica pentru stabilirea firmei care va face studiul de fezabilitate. Mai exact, CJ Timiș iși propune sa realizeze un traseu de cale ferata cu racord la magistrala la ... The post Consiliul Județean platește studiul de fezabilitate pentru o centura feroviara a Timișoarei appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .