Consiliul Județean Neamț vrea spații noi și 3 birouri VIP ! Costuri de peste 11 milioane lei, pentru 710 mp de construcție Din cand in cand proiectele de hotarare ale Consiliului Județean Neamț se pliaza pe realitațile din instituție. De exemplu, se știe ca la nivelul consiliului exista deja o casta formata din șefi mari și cei situați imediat pe scara ierarhica, nemulțumiți de spațiul vital pe care-l au de pe urma moștenirii comuniste, cel puțin la nivel de birouri. De aceea, la inceput de an, a pornit un proiect ambițios, de suplimentare a spațiilor funcționale pentru birouri, sali de ședințe și, neaparat, protocol. Interesanta este motivația pentru respectiva investiție a carei valoare estimata este de 11.155.462,… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

