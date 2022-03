Consiliul Județean, memorandum de cooperare cu OMV Petrom pentru producerea de energie din surse regenerabile în Maramureș Consiliul Județean Maramureș a aprobat vineri, 18 martie, un memorandum de parteneriat cu OMV Petrom și Primaria Mireșu Mare pentru producerea de energie din surse regenerabile in județul nostru. „Județul Maramureș are un potențial ridicat in ceea ce privește realizarea unor sisteme prin care sa valorificam resursele de energie regenerabila existente la nivelul județului nostru, pentru a deveni independenți din punct de vedere energetic și chiar un hub energetic in zona de Nord a Romaniei. In acest sens, am avut o serie de intalniri și discuții, iar saptamana trecuta am avut o ultima intalnire… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

